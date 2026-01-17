Hazım Körmükçü'nün annesi vefat etti. Cenaze detaylarını paylaştı

İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Körmükçü kardeşlerin anneleri Aynur Körmükçü, 18 Ocak Pazar günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Körmükçü'nün cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TİYATROCU AİLEDEN GELEN OYUNCU KARDEŞLER

Darülbedayi'nin önemli oyuncularından asıl adı Kazım olan Hazım Körmükçü'nün torunları, Settar Körmükçü'nün yeğenleri olan kardeşlerden Hazım Körmükçü, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 60 yaşındaki ünlü isim, “Yeter”, “Filinta”, “Kara Kutu” ve “Osmanlı'da Derin Devlet” gibi birçok projede rol aldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Körmükçü, müzik çalışmalarıyla da biliniyor.

Son olarak “Ramo” adlı dizide rol alan Pelin Körmükçü ise 1988 yılında oyunculuğa adım attı. Birçok projede boy gösteren 55 yaşındaki ünlü isim, seslendirme çalışmaları da yapıyor.