Hazım Körmükçü'nün annesi vefat etti. Cenaze detaylarını paylaştı
17.01.2026 16:13
Oyuncu Hazım Körmükçü, anne acısıyla sarsıldı. Annesini kaybettiğini duyuran ünlü isim, cenaze törenine dair detayları da paylaştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu Hazım Körmükçü, anne acısıyla sarsıldı. Hazım Körmükçü ve kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi Pelin Körmükçü, anneleri Aynur Körmükçü'nün hayatını kaybettiğini açıkladı.
Acı haberi sosyal medyadan duyuran oyuncu kardeşlerden Hazım Körmükçü, annesinin cenaze törenine dair detayları da paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına çok sayıda taziye mesajı geldi.
Pelin Körmükçü, acı haber sonrası yaptığı paylaşımda "Daha birkaç saat oldu sen bizi bıraktın ama ben seni çok özledim annem" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Körmükçü kardeşlerin anneleri Aynur Körmükçü, 18 Ocak Pazar günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Körmükçü'nün cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
TİYATROCU AİLEDEN GELEN OYUNCU KARDEŞLER
Darülbedayi'nin önemli oyuncularından asıl adı Kazım olan Hazım Körmükçü'nün torunları, Settar Körmükçü'nün yeğenleri olan kardeşlerden Hazım Körmükçü, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezun oldu. 60 yaşındaki ünlü isim, “Yeter”, “Filinta”, “Kara Kutu” ve “Osmanlı'da Derin Devlet” gibi birçok projede rol aldı. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Körmükçü, müzik çalışmalarıyla da biliniyor.
Son olarak “Ramo” adlı dizide rol alan Pelin Körmükçü ise 1988 yılında oyunculuğa adım attı. Birçok projede boy gösteren 55 yaşındaki ünlü isim, seslendirme çalışmaları da yapıyor.