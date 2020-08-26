Heidi Klum ile Seal çocukları yüzünden mahkemelik oldu

2014 yılında evliliklerini biten eski model Heidi Klum ve İngiliz şarkıcı Seal, çocukları yüzünden mahkemelik oldu. Klum, Amerika'da yaşayan eski eşinin çocuklarını Almanya'ya götürmesine izin vermediğini iddia ederek mahkemeden seyahat izni talebinde bulundu.

"GİZLİ AJANDASI VAR"

Eski eşinin suçlamalarını kabul etmeyen Seal, mahkemeye verdiği dilekçede "Sanırım Heidi'nin çocuklarla Almanya'ya taşınmak gibi gizli bir ajandası var" diyerek çocuklarının corona virüs döneminde sürecin belirsizliği nedeniyle Amerika'ya dönmeme riski olduğunu belirtti.

Heidi Klum, Leni Samuel ve Seal'in 2011'de alışveriş yaparken

Klum ise eski eşinin iddialarına “Seal, İngiliz pasaportu sahibi olduğu için bu süreçte çocukları dilediği zaman ziyaret edebilir” diye yanıt verdi.



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