Heidi Klum sigortalattırdığı bacaklarından birinin daha pahalı olduğunu açıkladı

90’lı yılların ünlü modeli ve şimdilerde America’s Got Talent adlı yarışmanın jüri üyesi olan Heidi Klum, bacaklarını 2015’te 2 milyon dolara sigortalatmıştı. 48 yaşındaki Alman model, katıldığı The Ellen DeGeneres Show’da bacaklarını sigortalatmasıyla ilgili konuştu. Ünlü yıldız, bir bacağının diğerinden daha pahalı olduğunu söyledi.



“Küçükken camın üstüne düşmüştüm ve dolayısıyla bir bacağımda büyük bir yara izi var” diyerek, yara izli olan sol bacağının daha düşük fiyatlı sigortalandığını açıkladı. Klum, “Bacağıma çok fazla kapatıcı sprey sıkıyorum, dolayısıyla şimdi göremezsiniz” diye de ekledi.

SINGLE ÇIKARDI



Klum, en son ünlü rap şarkıcısı Snoop Dogg ile işbirliği yaparak şarkıcılığa soyunmasıyla gündeme gelmişti. İki ünlü isim Chai Tea with Heidi adlı şarkı çıkarmıştı.



Snoop Dogg ile birlikte şarkı söyleyen Klum, “Ben büyük bir Snoop Dogg hayranıyım, ya büyük oynamalıydım ya da yerimde oturmalıydım. Onunla şarkı yapma fikrimi konuştum ve beni stüdyosuna davet etti” demişti.



“İnsanları dans ettiren ve eğlendiren bir şarkı istedim ve Snoop bunu yaptı” diyen Klum, “Bazen bir rüyada olmadığımdan emin olmak için kendimi çimdikliyorum, çünkü bu gerçekten bir hayalin gerçek olmasıydı” şeklinde konuşmuştu.