Heidi Klum'un kızı Helene ilgi odağı oldu

Ünlü dergilere verdiği kapak pozlarıyla gündeme gelen Heidi Klum ile Flavio Briatore'nin 16 yaşındaki kızları Helene Samuel, annesinin gözetiminde adım attığı modellik kariyerini sürdürüyor. Genç kız, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Batı Hollywood'da bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı. Leni Samuel, bir yandan yemeğini sürdürüp arkadaşıyla sohbet ederken kameralar da ona yöneldi ve 16 yaşındaki genç modelin hiçbir anını kaçırmadı.

Heidi Klum gibi ünlü bir annenin kızı olarak kameralar karşısında büyümesine rağmen Helene'nin zaman zaman görüntülenmekten tedirgin olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İLK KEZ GEÇEN YIL KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Helene Samuel, ilk kez geçen yılın son ayında bir dergi için kamera karşısına geçti. Klum, aslında daha önce bir röportajında kızı Leni'ye gelen modellik tekliflerine sıcak bakmadığını söylemişti. Fakat sonra fikri değişti ve kızının da kendisi gibi moda alanında kariyer yapmasına destek olacağını belirtti. Helene şimdilerde bazı dergiler için objektif karşısına geçiyor.



Tam adı Helene Boshoven Samuel olan Leni Klum, babası Briatore ile birlikte büyümedi. Annesinin o dönemde evli olduğu Seal, onu nüfusuna geçirip soyadını verdi. Seal ile evliliğinden üç çocuğu bulunan Heidi Klum, geçen yıl müzisyen Tom Kaulitz ile evlendi.

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