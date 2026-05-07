Helen Mirren'a İtalya'dan yaşam boyu başarı ödülü

Kariyeri boyunca birçok projede rol alan ve sayısız ödüle layık görülen Helen Mirren , 10-14 Haziran tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan 72'nci Taormina Film Festivali'ne onur konuğu olarak katılacak.

"The Queen", “Gosford Park", “Golda” ve "Prime Suspect” gibi yapımlarla tanınan 80 yaşındaki usta oyuncu , Oscar ödülü alan ilk İtalyan oyuncu olan Anna Magnani’ye adanmış özel bir gecede Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülecek.

“BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR”

Festivalin sanat yönetmeni Tiziana Rocca, “Helen Mirren’i Taormina Film Festivali’nde ağırlamak bizim için büyük bir onur. Onun yeteneği, zarafeti ve olağanüstü kariyeri, festivalin ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor” dedi.

Anna Magnani’ye adanmış bir gecede Mirren'a verilecek olan yaşam boyu başarı ödülünün iki sinema ikonu arasında köprü kuracağını söyleyen Rocca, sözlerine “Helen Mirren’in varlığı, bu yılki festivali daha da zenginleştirecek” diye devam etti.