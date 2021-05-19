Henry Cavill: Sözleriniz yakınlarıma zarar veriyor

İngiliz oyuncu Henry Cavill, sevgilisi Natalie Viscuso ile olduğu fotoğraflarına gelen kötü yorumlar içen "Sosyal medyadaki sözleriniz yakınlarıma zarar veriyor. Özel hayatımda aşık ve mutluyum" dedi.

19.05.2021 - 10:07

Henry Cavill: Sözleriniz yakınlarıma zarar veriyor

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İngiliz oyuncu Henry Cavill, geçtiğimiz gün Instagram hesabından uzun süredir rahatsız olduğu bir konu hakkında açıklamada bulundu. 
Natalie Viscuso ile aşk yaşayan Cavill, sevgilisiyle olduğu fotoğraflara yapılan kötü yorumlarla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

"MUTLU OLMANIZI İSTERİM"

Viscuso ile birlite çekildiği bu fotoğrafını yayınlayan İngiliz oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sevgili takipçilerim, sosyal medyada dile getirdiğiniz bazı sözler yakınlarıma zarar veriyor. Özel hayatımda aşık ve mutluyum. Sizin de benimle birlikte mutlu olmanızı isterim. Kendinizi gururlandırmaya ve kendinizin en iyi hali olmaya çalışın.

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