Her Cuma NTV ’de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon, bu hafta rüyaların oluşumunu, uyku sırasında beynin işleyişini ve rüyaların psikolojik boyutunu ele aldı.

Programın konuklarından Beyin Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, Psikiyatrist Uzm. Dr. Bahar Tezcan ve Oyuncu Doğukan Polat, rüyaların insan yaşamındaki yerini değerlendirdi.

Rüyaların oluşumunu nörolojik açıdan değerlendiren Prof. Dr. Gülsen Babacan Yıldız, beyne ulaşan bilgilerin yaklaşık yüzde 70’inin görsel olduğunu söyledi. Uyku sırasında görsel bilgilerin işlendiği oksipital korteksin aktif olduğunu, mantıklı düşünmeden sorumlu prefrontal korteksin ise aktivitesinin azaldığını anlattı.

Günlük deneyimlerin ve çocukluk anılarının rüyalarda ortaya çıkabildiğini belirten Yıldız, REM uykusunun öğrenilen bilgilerin hafızaya yerleşmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Rüya görmediğini düşünen kişilerin aslında rüyalarını hatırlamıyor olabileceklerini ifade etti.

“REM UYKUSU DAVRANIŞ BOZUKLUĞU PARKİNSON HASTALIĞININ ERKEN HABERCİSİ OLABİLİR”

REM uykusu davranış bozukluğuna da değinen Yıldız, REM uykusunda kas hareketlerinin büyük ölçüde baskılandığını, bu mekanizmanın düzgün çalışmaması durumunda kişinin uyku sırasında kol ve bacak hareketleri yapabildiğini anlattı. Bu bozukluğun Parkinson ve bazı demans türlerinin erken habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Rüyaların psikolojik boyutunu değerlendiren Uzm. Dr. Bahar Tezcan, insanların 40’lı ve 50’li yaşlarında bile okul veya askerlik dönemlerine ilişkin rüyalar görebildiklerini söyledi. Geçmişte çözüme kavuşmamış meselelerin, yetersizlik ve değersizlik duygularının rüyalarda semboller halinde ortaya çıkabildiğini anlattı.

Rüyaların yaşanan olayların yanı sıra arzu, korku ve inançlardan da beslendiğini belirten Tezcan, Freud’un rüyaları bilinç dışına giden kral yolu olarak tanımladığını hatırlattı.

Oyuncu Doğukan Polat ise zaman zaman rüyasında uçtuğunu, tekrar eden rüyalarını ve bu rüyaların kendisinde uyandırdığı duyguları anlamlandırmaya çalıştığını söyledi.