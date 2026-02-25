Het Van Osch Müzesi’nin endüstri mirası, İstanbul'da. Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergileniyor

Sanayi tarihine yeni bir bakış açısı getirecek olan Het Van Osch koleksiyonunun tamamı Hollanda'dan Rahmi M. Koç Müzesi'ne getirildi. Eserler, Tersane Binası'nda ziyarete açıldı.

Müzenin 1840'lardan 1970'lere uzanan farklı dönemlere ait modellerden oluşan yeni koleksiyonda, üç genleşmeli gemi makinelerinden yatay ve dikey buhar motorlarına, erken dönem içten yanmalı motor örneklerinden "Vur-kaç tipi" gaz motorlarına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor.

ENDÜSTRİ TARİHİNİN ÖRNEKLERİ MÜZEDE



Etienne Lenoir tarafından 1860 yılı civarında geliştirilen ilk ticari içten yanmalı motor olarak tanınan döner valfli "Lenoir" gaz motoru modeli ve 20'nci yüzyıl boyu mühendislik eğitiminde gösterim aracı olarak kullanılan yüksek işçilik kalitesi, hassas döküm tekniği ve dayanıklılığıyla bilinen Stuart Turner imzalı çalışır durumdaki modeller koleksiyonun göze çarpan parçaları arasında bulunuyor.