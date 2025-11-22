"Hind Rajab'ın Sesi" filminin ekibi Doha'da bir arada: Gerçeklik kurgunun ötesine geçti
22.11.2025 14:53
AA
Yönetmen Kaouther Ben Hania'nın "Hind Rajab'ın Sesi" filminin oyuncu kadrosu ve filmin gerçek hayattaki kahramanları, Doha Film Festivali'nde bir araya geldi.
"Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin oyuncu kadrosu ve filmin gerçek hayattaki kahramanları, Gazze'de hedef alınan araçtaki Filistinli Hind Rajab'ı anmak için Doha Film Festivali'nin açılışında gösterilen filmden sonra sahnede bir araya geldi.
Ateş altında bir arabada mahsur kalan 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ı anmak üzere bir araya gelen ekip "Hind'in sesi Gazze'nin ve tüm Filistinlilerin sesidir" sloganıyla sahneye çıktı.
“O SES HER ŞEYİN MERKEZİ HALİNE GELDİ”
Oyuncular Amer Hlehel, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Saja Kilani, filmde rol almaktan onur duyduklarını söyledi. Yönetmen Hania ise filmin olayları açıklamaktan ziyade, izleyicilerin Hind'in sesinin unutulmaması ve empati kurulması için bir araç olduğunu ifade etti.
Hikayeyi Filistin Kızılayı'nın operasyon odasından kurma tercihine de değinen Hania, "Hind'in veya annesinin bakış açısından da yapabilirdim, ancak yaşananları en dürüst şekilde yansıtacak çerçeve olduğu için tek bir mekan seçtim. Hikaye zaten oradaydı. Gerçeklik kurgunun ötesine geçti" dedi.
Ben Hania, Hind'in gerçek acil durum çağrısını bir oyuncuyla yeniden canlandırmayı tercih etmediğini aktararak, "Bu kötü bir tat bırakırdı. Sesi canlı ve filmin özü de bu. İlk duyduğumda, ne kadar mantıksız olsa da benimle konuştuğunu hissettim. O ses bende kaldı ve her şeyin merkezi haline geldi" şeklinde konuştu.
“EN BÜYÜK ONUR”
Yapımcı Nadim Cheikhrouha filmin yapım sürecindeki finansman sorunlarını dile getirerek, "Başlangıçta bir miktar finansmanımız vardı. İlerledikçe Hind'in sesini güçlendirmek için destek aradık. Bazı küresel isimler, finansman için değil, yönetici yapımcı olarak katıldı ve filmin etkisini artırdılar" görüşünü paylaştı.
Filistin Kızılayı çalışanı Omar Alqam, filmin duygusal yüküne işaret ederek, "Bir çocuk yardım istediğinde, özellikle size yalvardığında, duygulanırsınız. Bu ses dünyaya iletilmeli" ifadesini kullandı.
Omar Alqam'ı canlandıran Motaz Malheez ise 16 yıldır oyunculuk yapmasına rağmen gerçek hayattaki bir kahramanı canlandırmanın kendisi için en büyük onur olduğunu söyledi.
Festivalin açılış gecesinde Hind Rajab'ı ve ona ulaşmaya çalışan ilk müdahale ekiplerini anan film, sinemanın empati kurma, ilgi çekme ve susturulmayı reddetme kapasitesini vurguluyor. Filmin konusu ise kısaca şöyle:
"29 Ocak 2024'te Kızılay gönüllülerine acil bir çağrı gelir. 6 yaşında bir kız çocuğu, Gazze'de İsrail ateşi altındaki bir arabanın içinde mahsur kalmış, kurtarılmak için yalvarmaktadır. Kızılay gönüllüleri, telefonu kapatmaması için uğraşırken, ona bir ambulans yetiştirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapar. Çocuğun adı Hind Rajab'dir. Bu filmdeki telefon kayıtlarındaki ses, onun gerçek sesidir."
6 YAŞINDAKİ HIND RAJAB YARDIM İSTEMİŞTİ
Gazze'nin Tel el-Heva Mahallesi'nde seyir halindeyken hedef alınan araçta, 6 yaşındaki kız çocuğu Hind Rajab ile 5 akrabası bulunuyordu. Saldırı sonucunda ilk anlarda araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Hind Rajab ile sağ kalan Leyan Hamade adlı 15 yaşındaki kız çocuğu Filistin Kızılayı'nı arayarak yardım istedi.
Filistin Kızılayı, 30 Ocak 2024'te, Leyan Hamade'nin saldırıya uğradığı bilgisini paylaşarak, Hamade'nin yardım istediği ses kaydını yayımlamıştı. Hamade de arabadaki tüm aile gibi, telefon görüşmesinin ardından hayatını kaybetmişti.