"Hind Rajab'ın Sesi" filminin ekibi Doha'da bir arada: Gerçeklik kurgunun ötesine geçti

"Hind Rajab'ın Sesi" (The Voice of Hind Rajab) filminin oyuncu kadrosu ve filmin gerçek hayattaki kahramanları, Gazze'de hedef alınan araçtaki Filistinli Hind Rajab'ı anmak için Doha Film Festivali'nin açılışında gösterilen filmden sonra sahnede bir araya geldi.

Ateş altında bir arabada mahsur kalan 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ı anmak üzere bir araya gelen ekip "Hind'in sesi Gazze'nin ve tüm Filistinlilerin sesidir" sloganıyla sahneye çıktı.

“O SES HER ŞEYİN MERKEZİ HALİNE GELDİ”

Oyuncular Amer Hlehel, Motaz Malhees, Clara Khoury ve Saja Kilani, filmde rol almaktan onur duyduklarını söyledi. Yönetmen Hania ise filmin olayları açıklamaktan ziyade, izleyicilerin Hind'in sesinin unutulmaması ve empati kurulması için bir araç olduğunu ifade etti.

Hikayeyi Filistin Kızılayı'nın operasyon odasından kurma tercihine de değinen Hania, "Hind'in veya annesinin bakış açısından da yapabilirdim, ancak yaşananları en dürüst şekilde yansıtacak çerçeve olduğu için tek bir mekan seçtim. Hikaye zaten oradaydı. Gerçeklik kurgunun ötesine geçti" dedi.

Ben Hania, Hind'in gerçek acil durum çağrısını bir oyuncuyla yeniden canlandırmayı tercih etmediğini aktararak, "Bu kötü bir tat bırakırdı. Sesi canlı ve filmin özü de bu. İlk duyduğumda, ne kadar mantıksız olsa da benimle konuştuğunu hissettim. O ses bende kaldı ve her şeyin merkezi haline geldi" şeklinde konuştu.