Hintli oyuncu Rahul Vohra corona virüse yenik düştü

Hintli oyuncu Rahul Vohra, virüs nedeniyle 35 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Vohra'nın eşi Jyoti Tiwari, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Oyuncu, hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti. Vohra, oksijen maskesi ile çektiği videoda, "Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir" ifadelerini kullanmıştı.



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