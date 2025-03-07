Hipotermi nedir, ölümcül mü? Hipotermi belirtileri ve tedavi yöntemi

Hipotermi tedavilerinde öncelikle olarak tedavi yöntemi, vücudu normal bir sıcaklığa geri getirmeyi hedeflemektedir. İnsan vücudu kıyafet ile korunmayan bölgelerinde ısı kaybedebilir. Hipotermiye sebep olan koşullar arasında vücut sıcaklığını koruyamayan kıyafetleri kullanmak, soğukta çok uzun süre kalmak, kaza sebebiyle beklenmedik bir şekilde suya düşmek hipotermiye sebep olabilir. Özellikle çocuklar, yetişkinlerden daha hızlı ısı kaybettiğinden hipotermiye karşı daha savunmasızdır. Peki Hipotermi nasıl önlenir?



HİPOTERMİ NEDİR?



Hipotermi, insan vücudunun faaliyet göstermesi için gerekli ısıtıyı ürettiğinden daha hızlı kaybetmesi sonucunda ortaya çıkar. Vücut ısısının tehlikeli derecede düşmesine neden olan acil tıbbi bir durumdur.



Hipotermi tanısı, vücut ısısının 35°C altına düşmesi durumunda ortaya çıkar. Belirtileri ve semptomları ise vücut sıcaklığının düşüklüğüne göre farklılık göstermektedir.



HİPOTERMİ ÖLÜMCÜL MÜ?



Uzun süre soğuğa maruz kalınması durumunda şiddetli hipotermi yaşanabilir. Şiddetli hipotermi ise yaşamı tehdit eden acil bir durumdur. Organların çalışmamasına sebep olduğundan hayati risk oluşturur.



HİPOTERMİ BELİRTİLERİ



Hipotermi genel olarak el ve ayaklarda soğukluk, cilt renginde solukluk, titreme, net olmayan, yavaşlayan konuşma, seste kısıklık, yorgunluk, hafif zihin karışıklığı şeklinde kendini gösterir. İleri hipotermi belirtileri ise vücut hareketlerinde ve koordinasyonunda yavaşlama, sakarlık, baş dönmesi, uyuşukluk, çevreye ilgisizlik, kapl hızında yavaşlama, solunumda yavaşlama, bilinç kaybı, göz bebeklerinde genişleme ve ışığa tepkisizlik, solunum ile dolaşımın durmasıdır.



HİPOTERMİ NASIL ÖNLENİR?



Hipotermi durumunda özellikle çevreye ilgisizlik ve zihinsel karışıklık gibi durumlarda acil çağrı merkezi aranmalı ve uzmandan yardım alınmalıdır. Hasta ile konuşularak veya sarsılarak bilinci kontrol edilmelidir. Bilinç kaybı durumunda ise solunum ve dolaşım yani nabzı kontrol etmek gerekir. Gerekli olunan durumlarda kalp masajı ve suni solunuma başlanmalıdır. Eğer mümkünse hasta sıcak bir ortama taşınmalıdır.



