İstanbullu Gelin dizisinden sezon finali öncesi ayrılıp Meleklerin Aşkı projesinde başrol oynamaya başlayan Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu ayrılık haberlerine rağmen birbirlerini sosyal medyadan takip etmeye devam etmeleri ve beraber çekilen fotoğraflarını silmemeleri dikkat çekmişti. Bu durum yeniden barışma ihtimalini akıllara getirdi.



Ancak şu günlerde Bomonti'de açtığı Hira Bale adlı okuluyla ilgilenen Hira Koyuncuoğlu ilk adımı attı ve Berkay Hardal'ı takipten çıkarıp beraber olan fotoğraflarını da sildi.



Hira Koyuncuoğlu "Yolun en zor ve en güzel ilk aşaması bitti. Şimdi önümüzde kaldı koskoca bir ömür" diyerek Berkay Hardal'ı ailesi ile tanıştırmıştı. Genç aşıkların evleneceği konuşuluyordu.