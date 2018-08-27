Star TV'de yayınlanan İstanbullu Gelin'de Bade karakterini canlandıran Hira Koyuncuoğlu ile sevgilisi Murat Boran rolündeki Berkay Hardal'ın ilişkilerini bitirdiği iddia edildi.
VAKİT AYIRAMIYOR
Ayrılığın nedeni ise Meleklerin Aşkı dizisinde oynayan Berkay Hardal’ın, yoğun çekim temposundan dolayı sevgilisine eskisi kadar zaman ayıramaması olarak gösterildi.
FOTOĞRAFLARI SİLMEDİLER
Çiftin, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamalarının da iddiaları güçlendirdiği öne sürüldü. Ancak Hira Koyuncuoğlu'nun nisan ayında Berkay Hardal'ın ise mart ayında birlikte paylaştıklanı fotoğrafları silmemiş olmaları iddiaların asılsız olduğunu gündeme getirdi.