Hisseli Harikalar Kumpanyası'na yoğun ilgi

Hisseli Harikalar Kumpanyası, yıllar sonra yeniden usta yönetmen Haldun Dormen’in rejisiyle İzmir'de sahnelendi. Yoğun ilgi gören oyun için Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören konuştu.

Oyuna gösterilen yoğun ilginin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten İşgören, “Oyunu ikinci, hatta üçüncü kez izlemeye gelen seyircilerle karşılaşıyoruz. Selamlama anına gelmeden önce salonun ayağa kalktığını görmek tarifsiz bir duygu. Oyunun sonunda dakikalarca süren ayakta alkışlar, o içten coşku ve beğeni çığlıkları bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” dedi.

Aralık ayında da seyirci ile buluşmaya devam edecek olan oyun, Anadolu'da turneye çıkan bir gezici tiyatronun içerdiği renkli karakterler aracılığıyla sahne sanatlarının zorluklarını ve sanatçıların yaşadığı durumları mizahi bir ele alıyor.