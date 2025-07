Hollywood yıldızı Maureen Hingert​'ın ölüm nedeni açıklandı

1937 yılında Sri Lanka’da dünyaya gelen Hingert, The King and I, Gun Fever ve Gunmen From Laredo gibi birçok Hollywood yapımında rol aldı. 1955 yılında Long Beach, Kaliforniya’da düzenlenen Miss Universe yarışmasında ikinci olan Hingert, Sri Lanka’yı temsil etmişti. Yarışmaya henüz 18 yaşındayken katılan Hingert, ülkesini finale taşıyan ilk isim olmuş ve Güney Asya adasının dünya çapında tanınmasına katkı sağlamıştı.

Başrolünü Yul Brynner, Deborah Kerr ve Rita Moreno’nun paylaştığı ve dokuz Oscar adaylığı bulunan The King and I filmiyle büyük çıkış yakalayan Hingert, bu filmle Hollywood’da adını duyurdu. Film, beş Akademi Ödülü kazandı.



Hingert ayrıca 1958 yapımı Gun Fever ve 1959 yapımı Gunmen From Laredo gibi Western filmlerinde Kızılderili karakterlere hayat verdi. Oyunculuğun yanı sıra başarılı bir mankenlik ve dans kariyeri de bulunan Hingert, Gun Fever filmi için yapılan bir fotoğraf çekimi sayesinde 1957 yılının Eylül ayında Playboy dergisinde yer aldı.



Miss Ceylon (Sri Lanka Güzeli) unvanını kazandıktan sonra Kaliforniya’ya yerleşen Hingert, Universal stüdyolarıyla sözleşme imzalayarak Jeff Chandler ve Dorothy Malone ile birlikte Pillars of the Sky adlı Western filminde rol aldı.



1960 yılında oyunculuğu bırakan Hingert, kısa süre sonra ilk çocuğu Gina’yı dünyaya getirdi. 1958 yılında Mario Armond Zamparelli ile evlendi. Çift, 1970 yılına kadar evli kaldı. Kızları Gina, 2018 yılında 59 yaşındayken beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybederken, diğer kızları Andrea ise 2009’da 42 yaşındayken yaşamını yitirdi.