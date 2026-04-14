Hollywood yıldızlarından dev birleşmeye tepki. 1400'den fazla isimden mektup

ABD’de Hollywood yıldızları dahil 1400 oyuncu , yönetmen ve çalışan Paramount Skydance ile Warner Bros. Discovery (WBD) arasında planlanan birleşmeye "net şekilde karşı" olduklarını bildirdi.

Aralarında Emma Thompson, Mark Ruffalo, Javier Bardem ve Denis Villeneuve gibi isimlerin bulunduğu imzacılar, yayımladıkları açık mektupta, Warner Bros ve Paramount 'un birleşme planına tepki gösterdi.

Mektupta, bu birleşmenin medya yapısını daha da tekelleştireceği ve rekabeti azaltacağı belirtilerek bunun hem sektör çalışanları hem de izleyiciler için olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret edildi.

Birleşmenin gerçekleşmesi halinde üretim ekosisteminde daha az istihdam, daha yüksek maliyetler ve izleyiciler için daha sınırlı seçenekler ortaya çıkacağına dikkat çekilen mektupta, sektörün zaten "ciddi baskı" altında olduğu belirtildi.