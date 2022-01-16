Hollywood yıldızlarından Emma Watson'a Filistin desteği

Hollywood yıldızları, Filistinli protestocularla dayanışma mesajı yayınlamasının ardından İsrailli yetkililerin eleştirilerine maruz kalan Emma Watson'a destek verdi.

Haberler 16.01.2022 - 14:44

Hollywood yıldızlarından Emma Watson'a Filistin desteği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Emma Watson'dan Filistin'e destek

Emma Watson'dan Filistin'e destek

Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor

Emma Watson: Hakkımdaki haberler her durumda tık almayı hedefliyor

Aralarında Mark Ruffalo, Susan Sarandon, Peter Capaldi ve Charles Dance'in de bulunduğu birçok ünlü isim, Harry Potter film serisinin yıldızı Emma Watson için ile dayanışma mesajı içeren bildiri yayımladı.

"DAYANIŞMA BİR EYLEMDİR"

Artists for Palestine UK platformunda paylaşılan bildiride, "Uluslararası hukuk çerçevesinde insan hakları için mücadele eden Filistinlilerle anlamlı dayanışmaya ve "Dayanışma bir eylemdir" ifadesine katılarak Emma Watson'ın yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

Watson geçtiğimiz hafta Instagram hesabında Filistinli protestocuların "Dayanışma bir eylemdir" yazılı pankartını gösteren bir fotoğraf paylaşmıştı. Watson'ın gönderisi İsrailli yetkililerinin tepkisini çekmiş; Binyamin Netanyahu hükümetinin eski bakanlarından Danny Danon, Watson'ı antisemitizmle suçlamıştı.

"GÜÇ DENGESİZLİĞİNİ KABUL EDİYORUZ"

Watson'a yönelik suçlamaların ardından harekete geçen sanatçılar bildiride, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün İsrail'in apartheid ve zulüm suçlarını işlediğini belirten bir raporuna atıfta bulunarak "İşgalci güç İsrail ile askeri işgal ve apartheid sistemi altındaki Filistinliler arasındaki güç dengesizliğini kabul ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Bildiride sanatçılar, İsrail'in Filistinli aileleri Doğu Kudüs ve diğer işgal altındaki Filistin topraklarından zorla koparma girişimlerine karşı durduklarını belirtti.

Annemizi Saklarken 7. yeni bölüm fragmanı

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...