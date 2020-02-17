Hollywood yıldızlarının terapisti Amie Harwick öldürüldü

Hollywood yıldızlarının terapisti olarak tanınan Dr. Amie Harwick (39) ile eski sevgilisi Gareth Pursehouse arasında tartışma çıktı. Cumartesi sabahı Harwick'in Los Angeles’taki evinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise haber verdi.

CESEDİ BALKONDA BULUNDU

Dailymail'in haberine göre; adrese gelen Los Angeles polisi, Harwick evinin balkonunda hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI YENİ BİTMİŞTİ



Polis görgü tanıklarının ifadesinin ardından Pursehouse’u cinayet şüphesi olarak gözaltına aldı. Dr. Amie Harwick’in kısa süre önce ayrıldığı Gareth Pursehouse için uzaklaştırma kararı aldırdığı, söz konusu mahkeme kararının geçerliliğinin olaydan yalnızca günler önce dolduğu belirlendi.

