Hollywood'un yıllardır konuştuğu iddia dizi oluyor. İki ünlü oyuncu kardeş mi?

Matthew McConaughey ile Woody Harrelson, gerçek hayattaki dostluklarından ilham alan yeni Apple TV+ dizisi Brothers için yeniden kamera karşısına geçti. Sekiz bölümlük komedi dizisi, iki oyuncunun yıllardır konuşulan kardeşlik söylentisini mizahi bir hikayeye dönüştürüyor.

GERÇEK HAYATTAKİ SÖYLENTİ DİZİNİN MERKEZİNDE

Dizide McConaughey ve Harrelson, kendilerinin kurgusal versiyonlarını canlandırıyor. Hikaye, Harrelson'ın kızının düğününün kaosa dönüşmesinin ardından McConaughey'nin evine taşınmasıyla başlıyor. İkili, ailelerine dair yıllardır saklanan bir sırrı keşfettiklerini düşünerek kardeş olabilecekleri ihtimaliyle yüzleşiyor.

Aynı dönemde McConaughey de Teksas valiliğine aday olmayı düşündüğü bir kimlik sorgulamasının içine giriyor.

“ANNEMLE BABASI O DÖNEM BİRLİKTEYDİ”

Kardeşlik iddiası yeni değil. Woody Harrelson daha önce verdiği bir röportajda DNA testi yaptırmadıklarını ancak dikkat çekici tesadüfler bulunduğunu söylemişti.

Harrelson, McConaughey'nin annesi ile kendi babasının oyuncunun dünyaya geldiği dönemde bir ilişki yaşadığını belirterek, "Bu oldukça büyük bir tesadüf gibi görünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

EYLÜL AYINDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Brothers, 23 Eylül'de Apple TV+ üzerinden ilk iki bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Ardından her hafta bir yeni bölüm izleyiciyle buluşacak ve sezon 4 Kasım'da tamamlanacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda Natalie Martinez, Holland Taylor ve Brittany Ishibashi gibi isimler de yer alıyor.