Hotiç, satış ağının genişlemesine ve artan taleplere hızlı ve doğru yanıt verebilmek için Microsoft çözümlerini tercih etti. Hotiç, mağazalarını merkezi bir altyapıda yönetmek ve Office 365, cihaz yönetimi ve Windows gibi farklı platformların tek bir ara yüzden yönetilmesi gibi işleyişi kolaylaştıran bir BT ihtiyacına sahipti.



Tüm çözümler bir arada ve tek bir ara yüzle sunuldu



Hotiç’in, bilişim ihtiyaçları kapsamında, Office 365’in de ötesinde bir temel intranet çözümüne de ihtiyacı vardı. Cihazların merkezi olarak yönetebilmesi gerekiyordu; burada Microsoft Intune devreye girdi. Bunun yanında cihazlarında Windows’un en güncel versiyonunu kullanmak istiyorlardı. Dolayısıyla Microsoft 365’in içinde Windows 10’un gelmesi çok büyük bir ihtiyacı karşıladı. Farklı farklı paketlerin bir arada tek bir ara yüzle sunulması, Hotiç için de oldukça pratik oldu. Hotiç artık, uzaktaki cihazlarına merkezi olarak uygulama kurulumu yapabiliyor. Akabinde bu cihazların hepsinin envanterini merkezi olarak görüntüleyebiliyor ve tüm bunları güvenli bir şekilde yapıyor. Microsoft Teams ürünüyle birlikte, OneDrive, Share Point’in çeşitli doküman kütüphaneleri ve diğer paylaşım noktalarında Skype gibi birçok ürünün tek altyapıdan sunulması, Hotiç’in iletişim ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladı.



Sonuç: Hızlı ve kolay dijital dönüşüm



Microsoft çözümleri sayesinde dijital dönüşümlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Hotiç BT Müdürü Harun Aksöz, sağladıkları avantajları şöyle sıralıyor: “Microsoft 365 Business’ı kullanmaya başladıktan sonra, genel merkez ve mağazalarımızın dosya erişimlerinde hız ve kolaylık sağladık. Yöneticisi olduğum BT departmanı, kullanıcılara daha hızlı destek veriyor; bununla bağlı olarak iş yapma modellerimizdeki iş akışlarımızın hızlı ve kolay oluşturulabilmesi bize ciddi avantajlar sağladı.”



Hotiç CEO’su Alihan Hotiç: “Dijital dönüşümümüzle beraber ciromuzun %30’u online’a kaydı”



Dijital dönüşümlerinde, Microsoft çözümleriyle önemli yollar kaydettiklerini belirten Hotiç CEO’su Alihan Hotiç, bu sayede bugünkü cirolarının %30’unun online kanallara kaydığını belirtiyor ve müşterilerine gerçek bir çok kanallı/onmi-channel deneyim yaşattıklarını söylüyor ve ekliyor: “Microsoft 365 Business gibi çözümleri yakından takip ediyoruz ve bu çözümlerden en iyi şekilde faydalanıyoruz. Dijital Dönüşüm yolculuğumuzda Microsoft bizim için çok değerli bir ortak oldu. Beraber yaptığımız projelerde birçok başarılı sonuçlar elde ettik.”



Dijital dönüşümün şirketler için önemini Hotiç yetkililerinden dinlemek için video başarı hikayemizi izleyin.





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