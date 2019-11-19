Hublot ile Only Watch işbirliğiyle tüm geliri bağışlanacak özel saat

Hublot ile Only Watch 8'inci kez bir araya gelerek DMD (Duchenne Muskular Distrof) hastalığına farkındalık yaratmak için tüm geliri bu hastalığın derneğine bağışlanacak olan bir saat tasarladı. Hublot, bu mavi saati bileğe takılabilir bir sanat eseri olarak tanımladı. Sanatçı Richard Orlinski çalışılması en zor materyallerden biri olan safiri kullanarak saatin yüzeyine ve çerçevesine kendi özgün tasarım anlayışını yansıttı. Sanatçının safir ile çalışırken yaşadığı zorluk ile baş etmesi, bu hastalıktan (DMD) etkilenen çocukların mücadelesi ile ilgili umut dolu bir mesaj veriyor.

AÇIK ARTIRMA GELİRİ BAĞIŞLANACAK

Cenevre'nin ardından açık artırma için Monako, Dubai, Paris, Londra, New York, Tokyo, Singapur, Hong Kong ve Taipei gibi şehirleri dolaşacak olan saatten elde edilen tüm gelir, özellikle Duchenne Muskular Distrofi hastalığına odaklanarak, bütün nöromüsküler hastalıklara yönelik tıbbi ve bilimsel araştırmaları desteklemek üzere, Monegask Derneği'ne bağışlanacak.

Hublot CEO'su Ricardo Guadalupe, "2005'ten beri Only Watch tarafından organize edilen bu saygın etkinliğin ortağıyız. Bu saatin her yeni üretimi, çocukları etkileyen bu nadir hastalığa karşı mücadeleyi desteklemede bize daha yaratıcı olma fırsatı sunuyor. Bir sanat eserini anımsatan eşsiz bir parça kavramı, bu yıl sanatçı Richard Orlinski ile ortak olma nedenimizi açıklıyor. Araştırmadaki ilerlemelere katkıda bulunmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

SAATİN ÖZELLİĞİ

Bienal Müzayedesi'nin başlangıcından bu yana ortağı olan Hublot, Only Watch için yeniden tasarladığı bu saate, Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski adını verdi. 45 mm çapında olan saatin beyaz altından olan çerçevesi, 54 baget kesimli topaz ile çevrelenmiş. Kadranın tamamen transparan oluşu, pil haznesi, çark ve tourbillon mekanizması olmak üzere tüm iç tasarımının görülmesini sağlıyor. Özenle tasarlanmış saatin kasası, Only Watch renklerindeki saydam kauçuk kayışla birleşir.