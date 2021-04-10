Dünya genelinde corona virüse karşı toplu aşılama son sürat devam ediyor. Eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimleri de aşılamaya katılanlar arasında. Son olarak X-Men serisinde canlandırdığı Wolverine karakteriyle kariyerinde zirve yapan Hugh Jackman corona virüs aşısı oldu.

WOLVERINE KORUYAMAZ

52 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımın "Wolverine'in iyileşme yeteneği beni virüsten kurtaramadı ama aşı bunu yapabilir. Siz de aşı olun notu düştü."



Prens Philip'in hayat hikayesi