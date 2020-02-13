Hugh Jackman'dan farkındalık çağrısı

Avustralyalı aktör ve yapımcı Hugh Jackman, cilt kanseri konusunda farkındalık çağrısında bulundu.

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Cilt kanseri artıyor, cildinizi güneşten koruyun!

X-Men serisinde canlandırdığı Wolverine rolüyle dünya çapında üne kavuşan Hugh Jackman, Instagram hesabından yayınladığı bir video ile takipçilerini cilt kanseri konusunda farkındalığa davet etti.

KAFAM RAHATLADI

Son olarak Bad Education filminde Frank Tassone karakterine hayat veren aktör, tamamen temizlendiğini belirterek, "Üç aylık kontrollerimden şimdi çıktım. Siz de lütfen gidip, check-up yaptırın. Çok vaktinizi almayacak. Bende bir sorun yok. Kafam rahatladı" dedi.

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YENİ FİLM HAZIRLIĞI

51 yaşındaki oyuncu bu yıl vizyona girecek Reminiscence filminde Nick Bannister rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

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