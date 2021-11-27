Hülya Avşar: Burada bulunmak benim için başarıların en büyüğü

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yer alan MTA tesislerinde 21 Kasım'da başlayan Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi. Avşar yaptığı açıklamada, "Engel tanımayan ve aynı zamanda birçok insana örnek olan sporcularla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü" dedi.

Haberler 27.11.2021 - 14:33

Hülya Avşar: Burada bulunmak benim için başarıların en büyüğü

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Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Open Turnuvası, 31 ülkeden 82 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvanın startı Zeliha Aksak ve milli tenisçi Emirhan Toper'in yaptığı gösteri maçı ile verildi.

Önemli mücadelelerin verildiği turnuvada erkekler kategorisinde Güney Afrika'dan Alwande Sıkhosana, kadınlarda Japonya'dan Shiori Funamizu, Quad'da Türkiye'den Uğur Altınel ve Junior kategoride İngiltere'den Ben Bartram birinci oldu. Turnuvanın ödül töreninde finalist sporculara ödüllerini verenler arasında Hülya Avşar da vardı. 

"BURADA BULUNMAK BENİM İÇİN BAŞARILARIN EN BÜYÜĞÜ"

Böyle bir turnuvaya adının verildiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Hülya Avşar, "Engel tanımayan ve aynı zamanda birçok insana örnek olan sporcularla birlikte böyle bir organizasyonda bulunmak benim için başarıların en büyüğü. Böyle bir turnuvaya adımı verdiğim için çok mutlu ve gururluyum" diye konuştu. 

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