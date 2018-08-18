İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Hülya Avşar evine giren hırsızı kovaladı

Alınan bilgiye göre, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan T.K. (32), R.E. ve G.A'nın sorgusu tamamlandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



NE OLMUŞTU?



Burhaniye'de gece saatlerinde girdikleri evin sahibi A.T'nin uyanması ve polise ihbarda bulunmasıyla tespit edilen biri kadın 3 şüpheli, kaçtıkları araçla Susurluk ilçesinde yakalanmıştı. Söz konusu araçta ve şüphelilere ait çantalarda yapılan aramada, 10 cep telefonu, 15 kol saati, birer yarım altın, altın bileklik ve zincir ile 2 bin 345 lira, 242 dolar ve 80 avro ele geçirilmişti.



Burhaniye'deki 16 yazlıktan hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, bir süre önce Ayvalık'ın Sarımsaklı mevkisinde, Hülya Avşar'ın evinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri de tespit edilmişti.

