Hülya Avşar'ın yeni projesi belli oldu

Hülya Avşar, kızı Zehra ile önceki gün Etiler’deydi. Anne-kız, Kaya Çilingiroğlu’nun Babalar Günü’nü Da Mario Restaurant’ta yedikleri yemekle rötarlı olarak kutladı. Virüsten korkmayan Kaya Çilingiroğlu her zamanki gibi maske takmamıştı. Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre; Hülya Avşar yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği bir müzikalde başrol oynayacağını, hazırlıklara başladığını ve sonbaharda sahneye çıkacaklarını söyledi. Avşar “Erkek partnerim henüz belli olmadı, arıyoruz bakalım” diye konuştu.

Hülya Avşar söz erkek oyunculardan açılınca konuşmasına şöyle devam etti: “Bana göre; Türk Sineması’nın en yakışıklı erkekleri Cüneyt Arkın ile rahmetli Tarık Akan. İki efsane ile de filmim var. Dünya çapındalar. Şimdi onlar gibi yakışıklı oyuncu yok.”



Zehra Çilingiroğlu’nun yeni dövmesi dikkatli gözlerden kaçmadı. Bileğine leopar çizdiren genç kız ile annesi Hülya Avşar, objektiflere dövmelerini göstererek poz verdi

Hülya Avşar, Yeşilçam’ın En Güzel Kadını’nın da Türkan Şoray olduğunu söyledi.



HÜLYA AVŞAR DA AKIMA KATILDI