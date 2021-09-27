Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar anne oldu

27.09.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 27.09.2021 - 11:20
Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar (28) ile iş insanı Kaan Demirağ (37), şubat ayında dünya evine girmişti.
Çift, dün sabah saatlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Güzel haberi Aslışah Alkoçlar, sosyal medya hesabından duyurdu. Alkoçlar, "Oğlumuz Can Demirağ 26.09.2021'de doğdu. Heyecanımızı ve mutluluğumuzu bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" mesajını paylaştı.
ŞUBAT AYINDA EVLENDİLER
9 Ocak'ta nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 6 Şubat'ta da Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturmuştu. Mutluluğa "Evet" diyen ikilinin nikah töreninden kareler sosyal medyada paylaşılmıştı.
ASLIŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?
Aslışah Alkoçlar, 1993'te İzmir'de doğdu. Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit’in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar’ın kızıdır. Babası iş insanı Ender Alkoçlar'dır. Alkoçlar, Londra’da ekonomi üzerine eğitim aldı.
KAAN DEMİRAĞ KİMDİR?
Kaan Demirağ, HD Group'un sahibi Demirağlar'ın oğludur. Gıda sektöründe yönetici olan Demirağ, 37 yaşında.