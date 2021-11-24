Humuslu kabak destesi tarifi (Humuslu kabak destesi nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler?)

HUMUSLU KABAK DESTESİ TARİFİ

Humuslu kabak destesi için gerekli malzemeler;

3 adet kabak



2 buçuk su bardağı nohut



Şeker



Tuz, karabiber,kimyon



3 diş sarımsak



Yarım çay bardağı zeytinyağı



1 adet limon suyu



2 çorba kaşığı tahin



Sosu için;



3 adet domates



1 yemek kaşığı salça



3 yemek kaşığı zeytinyağı



Tuz, karabiber, kekik

Humuslu kabak destesi yapılışı;

Kabakların kabuklarını soyduktan sonra ince uzun bir şekilde dilimleyin.

Tencerede suyu kaynatıp tuz ilave edin ve kabakları içerisine atıp 15 dakika kadar haşlayın.



Sonrasında bir kenara alıp soğumaya bırakın.



Diğer yandan humusu için nohutları haşlayıp kabuklarını soyun.



Rondoya aldıktan sonra üzerine tahin, sarımsağı, kimyonu, tuzu, isteğe göre şeker ve zeytinyağını ilave edip pürüzsüz olana kadar çekin.



Limon suyunu ilave edip rondada çekmeye devam edin.



Haşlanan kabakları borcama dizin ve üzerine humusu ekleyip yayın.



Kabakları bir kat daha humusun üzerine dizin.



Sosu için domatesleri rendeleyin, tavaya alıp tuzu ve baharatları ekleyin.



Domates salçasını da ekleyip sosu pişirin.



Son olarak zeytinyağı ve kekiği ilave edip iki dakika daha pişirin.



Hazırlanan sosu humuslu kabağın üzerne gezdirin ve yemeği önceden ısınan 180 derecelik fırında yarım saat kadar pişirin.



Dilimleyip servis edin. Afiyet olsun...