Hüseyin Meriç: Can korkum var Halil Sezai kin besliyor

Komşusunu dövdüğü gerekçesiyle hapis yattıktan sonra tahliye edilen Halil Sezai’nin sahne aldığı mekanda söylediği, "Gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere İnşallah. Hak etti” sözleri üzerine Hüseyin Meriç konuştu. Dövülen komşu Meriç, "Can güvenliğim tehlikede beni Halil Sezai’den koruyun" dedi.

29.07.2021 - 09:53 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 09:56

Hüseyin Meriç: Can korkum var Halil Sezai kin besliyor

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Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç'i dövdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan ve yaklaşık 1 buçuk ay sonra tahliye edilen Halil Sezai’nin sahne aldığı mekanda söylediği, "Gerekli şekilde tam dövemedim. Bir daha ki sefere İnşallah. Hak etti” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ın haberine göre; 68 yaşındaki Meriç yaptığı açıklamada, "Beni her an öldürebilir. Koruma talebi istiyorum" dedi.

Sezai'nin eylemlerine devam edeceğini, kendisini öldürebileceğini kaydeden Meriç, olayın ardından zor zamanlar geçirdiğini anlattı.

Korkudan işini bıraktığını, evini terk edip teknelerde yaşam sürüp gizlenmeye çalıştığını aktaran Meriç, "Can korkum var. Kin besliyor" diye konuştu.

Hüseyin Meriç Hüseyin Meriç

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