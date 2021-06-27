İbo Show sezon finaliyle ekran başına kilitledi

İbo Show, dün akşam yayınlanan sezon finaliyle; TOTAL’de 3,26 izlenme oranı, 11,61 izlenme payı ve 20+ABC1’de ise 2,98 izlenme oranı, 10,04 izlenme payı ile en çok izlenen eğlence programı oldu.



EĞLENCE VE KAHKAHA DOLU BİR GECE YAŞANDI



Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanadı. İbo Show, sezon finalinde Ankaralı Coşkun, Ankaralı Turgut, Hasan Yılmaz, Ömer Faruk Bostan’ı konuk ederek müziğin ve eğlencenin tek adresi oldu.

Aynı zamanda Hatice ve Şafak Sezer’in de konuk olarak katıldığı İbo Show, seyircisini ekran başına kilitledi.