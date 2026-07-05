İbrahim Büyükak baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. "Dünyanın en güzel sorumluluğu"
05.07.2026 17:13
Son Güncelleme: 05.07.2026 17:38
İbrahim Büyükak, ailesiyle fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Ünlü oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak, "Beraber Büyüdük" programına katıldı. Büyükak, bilinmeyenlerinin yanı sıra baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla şöhreti yakalayan ve “Mutluyuz”, “Küçük Esnaf”, “Yol Arkadaşım” gibi filmleriyle tanınan İbrahim Büyükak, NTV ekranlarında Burcu Kara'nın sunduğu "Beraber Büyüdük" programına katıldı. Büyükak, çocukluk yıllarından, kariyerine, eşi Nurdan Büyükak ile ilişkisinden oğlu Aslan'a yaşadıklarını anlattı.
Bursa'da Yıldırım'da büyüdüğünü söyleyen İbrahim Büyükak, "Biz sokakta büyüyen çocuklardık. Neşeli bir çocuktum. Mahallede zengin bir kültürle büyüdüm, bu da şu an yaptığım işe fayda sağladı" dedi.
Çocukken de komik bir tarafı olduğunu ve çok kitap okuduğunu belirten Büyükak, “İnsanın ablası olması harika bir şey” dedi ve “İki ablam da beni aşırı sahiplendi. Bana hep çok anaç yaklaştılar” diye ekledi.
Okulda öğretmenlerini çok zorladığını ifade eden Büyükak, kariyer sürecini de anlattı. Lise yıllarında bir tiyaro oyunu için seçmelere katıldığını ve oyunculukla başladığını belirten Büyükak, "Yazarlık meselesini aklıma arkadaşlarım soktu" dedi. Küçük küçük yazmaya başladığını söyleyen Büyükak, aynı mahallede büyüdüğü Eser Yenenler sayesinde BKM'ye katıldığını belirtti. İlk yazısının Gırgır dergisinde çıktığını belirten Büyükak, yazmayı çok sevdiğini söyledi.
Annesiyle babasından dürüst, ahlaklı ve çalışkan olmayı öğrendiğini belirten Büyükak, "Baba olduktan sonra anne ve babanın hangi sözüne hak veriyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:
“Çok klişe ama ‘Baba olunca anlarsın’ sözünün doğru olduğunu fark ettim. Çünkü oğlum 5 yaşına geldi, o büyürken kontrolü kaybetmek, o yürek çarpıntısını ne demek anladım.”
EŞİYLE NASIL TANIŞTI?
2018'de dünyaevine girdiği Nurdan Büyükak ile tanışma hikayesini anlatan İbrahim Büyükak, "17 yaşındayken lisedeki tiyatro seçmesinde en sona ikimiz kalmıştık. Sonra içeride muhabbetler arttı çok da yakın arkadaş olduk. Oradan sonra da 8-9 ay geçti ve flört başladı. 15 sene flört ettik ve birbirimizi çok iyi tanıyınca evlenmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.
Programa bir video yollayan Nurdan Büyükak da beraber büyüdüklerini ve saatlerce konuşup güldüklerini hatırladığını belirtti. Hep çok iyi anlaştıklarını ve hala da aynı şekilde olduklarını ifade etti.
2018 yılında evlenen Nurdan Beşen-İbrahim Büyükak çifti, 2021 yılında oğulları Aslan'ı kucaklarına aldı.
BÜYÜKAK'IN BABALIK SERÜVENİ
“Baba olacağını duyunca ne hissettin?” sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Ben bir film toplantısındaydım. Eve geldim Nurdan çok heyecanlıydı, şaşırdım sordum ben de. Sonra testi gösterdi bana. Ertesi gün doktora randevu aldık ama o gece heyecandan uyuyamadık. Hiç uyumadan sabah erkenden doktora gittik" dedi.
“BEN DE NURDAN İLE BİRLİKTE AŞERDİM”
Eşi hamileyken tıpta Couvade Sendromu diye geçen bir durum yaşadığını belirten Büyükak, "Nurdan ile birlikte midem bulandı ve hatta aşermeye başladım. Aşırı empati sebebiyle olan bir durummuş bu ama Nurdan sonra beni 'İlk kez hamile kalıyorum bırak da tadını çıkarayım' diye uyardı. Sonra ben bunu aştım" dedi.
Eşiyle birlikte doğuma girdiğini belirten Büyükak, "Bunu anlatmak çok zor ama çocuğunu gördüğün an yaşadığın duygu yoğunluğu bambaşka bir şey" dedi.
İlgili bir baba olduğunu ifade eden Büyükak, "Çocuğumuzu beraber büyütüyoruz. Üçümüz birlikte vakit geçirmeye özen gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
Kara'nın "Baba olduktan sonra hayatında neler değişti?" sorusuna yanıt veren ünlü isim, "Sorumluluk duygum çok gelişti. Çünkü ona bir gelecek sağlamakla mükellefsin. Büyüdükçe daha da zorlaşıyor tabi ki kendimi o günlere hazırlıyorum. Çocuğumun bilmesi gereken tek şey şu: Hayatta ne olursa olsun araması gereken ilk kişiler annesi ve babası" dedi.
Aslan'ın doğumu sonrası Nurdan Büyükak ile ilişkilerinin daha da derinleştiğini belirten İbrahim Büyükak, "Oğlumuzun her şeyiyle kendimiz ilgilenmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
İbrahim Büyükak, "Oğlun ilerde bu programı izlerse ona ne söylemek istersin?" sorusuna gülerek "Hemen eve gel derim" şeklinde yanıt verdi.
BABASININ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI
Anne, babası ve eşinin kendisinin çok iyi bir baba olduğunu söylemesi sonrası duygulanan Büyükak, “Özellikle babamın ‘Benden daha iyi bir baba oldu’ demesi beni çok etkiledi” dedi.
Büyükak, oğlu Aslan'ın kişiliğinin kendisine çok benzediğini, şımarık, tutturan bir çocuk olmadığını ifade ederken, “Hatta benden daha komik olduğunu düşünüyor” dedi.
Çocuk büyütmenin zor ama güzel olduğunu ifade eden Büyükak, “Dünyanın en güzel sorumluluğu” ifadelerini kullandı.