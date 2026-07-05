İbrahim Büyükak baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı. "Dünyanın en güzel sorumluluğu"

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla şöhreti yakalayan ve “Mutluyuz”, “Küçük Esnaf”, “Yol Arkadaşım” gibi filmleriyle tanınan İbrahim Büyükak, NTV ekranlarında Burcu Kara'nın sunduğu "Beraber Büyüdük" programına katıldı. Büyükak, çocukluk yıllarından, kariyerine, eşi Nurdan Büyükak ile ilişkisinden oğlu Aslan'a yaşadıklarını anlattı.

Bursa'da Yıldırım'da büyüdüğünü söyleyen İbrahim Büyükak, "Biz sokakta büyüyen çocuklardık. Neşeli bir çocuktum. Mahallede zengin bir kültürle büyüdüm, bu da şu an yaptığım işe fayda sağladı" dedi.

Çocukken de komik bir tarafı olduğunu ve çok kitap okuduğunu belirten Büyükak, “İnsanın ablası olması harika bir şey” dedi ve “İki ablam da beni aşırı sahiplendi. Bana hep çok anaç yaklaştılar” diye ekledi.

Okulda öğretmenlerini çok zorladığını ifade eden Büyükak, kariyer sürecini de anlattı. Lise yıllarında bir tiyaro oyunu için seçmelere katıldığını ve oyunculukla başladığını belirten Büyükak, "Yazarlık meselesini aklıma arkadaşlarım soktu" dedi. Küçük küçük yazmaya başladığını söyleyen Büyükak, aynı mahallede büyüdüğü Eser Yenenler sayesinde BKM'ye katıldığını belirtti. İlk yazısının Gırgır dergisinde çıktığını belirten Büyükak, yazmayı çok sevdiğini söyledi.

Annesiyle babasından dürüst, ahlaklı ve çalışkan olmayı öğrendiğini belirten Büyükak, "Baba olduktan sonra anne ve babanın hangi sözüne hak veriyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok klişe ama ‘Baba olunca anlarsın’ sözünün doğru olduğunu fark ettim. Çünkü oğlum 5 yaşına geldi, o büyürken kontrolü kaybetmek, o yürek çarpıntısını ne demek anladım.”

EŞİYLE NASIL TANIŞTI?

2018'de dünyaevine girdiği Nurdan Büyükak ile tanışma hikayesini anlatan İbrahim Büyükak, "17 yaşındayken lisedeki tiyatro seçmesinde en sona ikimiz kalmıştık. Sonra içeride muhabbetler arttı çok da yakın arkadaş olduk. Oradan sonra da 8-9 ay geçti ve flört başladı. 15 sene flört ettik ve birbirimizi çok iyi tanıyınca evlenmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Programa bir video yollayan Nurdan Büyükak da beraber büyüdüklerini ve saatlerce konuşup güldüklerini hatırladığını belirtti. Hep çok iyi anlaştıklarını ve hala da aynı şekilde olduklarını ifade etti.