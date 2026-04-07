İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki ünlü ismin ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses ile ilgili haberi alan yakınları hastaneye koştu.

“FELÇ KALMAK ÇOK ZOR”

Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl Hülya Avşar'ın programına konuk olmuş ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili “Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir” demişti.

Tatlıses "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.