İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Önlem amaçlı yoğun bakımda
07.04.2026 13:23
Son Güncelleme: 08.04.2026 10:12
İbrahim Tatlıses 74 yaşında.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama hastaneden geldi.
“İmparator” lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki ünlü ismin ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses ile ilgili haberi alan yakınları hastaneye koştu.
GENEL DURUMU İYİ, TEDBİREN YOĞUN BAKIMDA
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama kaldırıldığı hastaneden geldi. Hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, ünlü sanatçının son durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Muayenesinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır.”
DİLAN ÇITAK VE AHMET TATLISES'İN OĞLU HASTANEYE KOŞTU
İbrahim Tatlıses'in son dönemde arasının bozuk olduğu kızı Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert hastaneye koştu. Tatlıses'in torunu Mert'in babası Ahmet Tatlıses'in ayağındaki elektronik kelepçe sebebiyle hastaneye gelemedi.
Ünlü sanatçı, birkaç ay önce oğlu Ahmet Tatlıses hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkarttırmıştı. Babasını tehdit ettiği öne sürülen Ahmet Tatlıses'e tedbir amaçlı elektronik kelepçe takılmıştı. Tatlıses'in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasak.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor.
“FELÇ KALMAK ÇOK ZOR”
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl Hülya Avşar'ın programına konuk olmuş ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili “Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir” demişti.
Tatlıses "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.