İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
07.04.2026 13:23
Son Güncelleme: 07.04.2026 15:17
İbrahim Tatlıses 74 yaşında.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Tatlıses'in sağlı durumuyla ilgili ilk açıklama hastaneden geldi.
“İmparator” lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki ünlü ismin ağır bir virüse yakalandığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses ile ilgili haberi alan yakınları hastaneye koştu.
GENEL DURUMU İYİ, TEDBİREN YOĞUN BAKIMDA
İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama kaldırıldığı hastaneden geldi. Hastanenin başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, ünlü sanatçının son durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Hastamız İbrahim Tatlıses bugün, hastanemizin acil servisine tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Muayenesinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgularında enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakıma servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır.”
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğu bulunuyor.
“FELÇ KALMAK ÇOK ZOR”
Son dönemde oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz yıl Hülya Avşar'ın programına konuk olmuş ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili “Hayatı bırakmam, yaşamayı seviyorum, yaşatmayı da seviyorum. Ben yaşarken birileri ölmesin... Bu herkesin başına gelebilir” demişti.
Tatlıses "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum. Felç kalmak çok zor. Tedavi görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.