İbrahim Tatlıses ile Hülya Avşar İbo Show'un ardından Ayvalık'ta buluştu

Geçtiğimiz haftalarda Ayvalık'a tatile giden şarkıcı İbrahim Tatlıses, meslektaşı ve yakın arkadaşı Hülya Avşar'ı ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Yemek yemek için bir balıkçıya giden ikili, birlikte Tatlıses'in Haydi Söyle şarkısını seslendirdi.



Tatlıses, sosyal medya hesabından, "Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim. Sağ olsun bizi bir karşılaması var... Bize balık ikram etti" dedi.



Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hülya Hanım lütfen beni haftanın beş günü rahatsız etmeyin. Yav sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun haftanın beş günü "İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi?" der mi? Bir insan, o biri de "Hülya Avşar" der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan... Tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum."



Avşar da Tatlıses'in paylaşımına, "İbo can" yazarak, siyah kalp emojisi ekledi.

İBRAHİM TATLISES İLE HÜLYA AVŞAR'DAN HAYDİ SÖYLE

