İbrahim Tatlıses'ten 11 yıl sonra yeni şarkı

Önceki akşam Star ekranında yayınlanan ve herkesi ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’, keyif dolu bir geceye imza attı. Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin ile müzik ve eğlencenin eksik olmadığı gecede ünlü sanatçının single sürprizi büyük heyecan yarattı.



11 yıl aradan sonra yeniden stüdyoya giren Tatlıses, ‘Gelmesin’ isimli yeni şarkısını önümüzdeki hafta ilk kez ‘İbo Show’da seslendireceğini duyurdu.



EFSANE GERİ DÖNÜYOR



17 Nisan Cumartesi günü ‘İbo Show’da yayınlanacak olan şarkının sözü ve müziği Sema Nur Kaplan, aranjesi ise Ceyhun Çelikten imzası taşıyor.



Poll Production etiketiyle müzikseverleri heyecanlandıran İbrahim Tatlıses’in yeni şarkısı, ‘Efsane geri döndü’ yorumlarını beraberinde getirdi. Öte yandan ‘Gelmesin’ şarkının albüm kapağı da ilk kez paylaşıldı.



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