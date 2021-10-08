İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi

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İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses uzun bir süredir aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünya evine girdi.

Pandemi nedeniyle ertelenen düğün dün akşam Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşti.

DAVUL ZURNAYLA EVİNDEN ALDI



Ünlü çiftin düğün gecesinin sabahında eşi Yasemin Şefkatli'nin Bağdat Caddesi'ndeki evine giden Tatlıses, Şefkatli'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı.

Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses’in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.

550 kişinin davetli olduğu düğüne, Demet Akalın-Okan Kurt, Mehmet Ali Erbil, Volkan-Zeynep Sever Demirel çiftlerinin yanı sıra Selin Ciğerci, İlayda Akdoğan, Gamze Erçel gibi birbirinden ünlü isimler katıldı.