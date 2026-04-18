İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ve oğlu Ayel merdivenden düştü. "Görünmez kaza işte"

“ALLAH BETERİNDEN KORUDU”

Şefkatli, "Ayağım kayıp merdivenden düşünce çocuk güvenlik kapsının demiri Ayel'in karnının derisini baya sıyırdı. Ben de hareket edemeyince ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldık" dedi.

"İkimiz de çok iyiyiz" diyen Şefkatli, "Görünmez kaza işte. Allah beterinden korudu gerçekten. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses , 2024'te de ikiz oğullarına kavuştu. Tatlıses çifti, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. İkizlerden Ayel, dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle ameliyat olmuştu.