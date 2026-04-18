İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ve oğlu Ayel merdivenden düştü. "Görünmez kaza işte"
18.04.2026 11:46
Yasemin Şefkatli, eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğulları sık sık paylaşım yapıyor.
Bir süredir İbrahim Tatlıses'in sağlık sorunlarıyla gündemde olan Tatlıses ailesinde korkutan bir kaza yaşandı. İdo Tatlıses'in eşi ve oğlu merdivenden düştü.
Geçtiğimiz hafta safra kesesi problemi sebebiyle hastaneye kaldırılan ve ameilyat olan İbrahim Tatlıses hayranlarını korkutmuştu. İbrahim Tatlıses 'in sağlık durumu günden güne iyiye giderken, İdo Tatlıses cephesinden gelen haber sevenlerini korkuttu.
ANNE İLE OĞULUN TALİHSİZ EV KAZASI
İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ve ikiz oğullarından Ayel merdivenden düştü. Ayel kucağındayken merdivenden inen Yasemin Şefkatli, dengesini kaybederek düştü. Olayın ardından anne oğul hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumları iyi olan Tatlısesler, eve döndü. Olayla ilgili açıklama yapan Şefkatli, Ayel'in karnından yaralandığını söyledi.
İdo Tatlıses, oğullarının doğumu sonrası yayınladığı pozlara "22.01.2024, sadece sizin doğum gününüz değil, ben de sizinle yeniden doğdum" notunu düşmüştü.
“ALLAH BETERİNDEN KORUDU”
Şefkatli, "Ayağım kayıp merdivenden düşünce çocuk güvenlik kapsının demiri Ayel'in karnının derisini baya sıyırdı. Ben de hareket edemeyince ambulansla hastaneye gitmek zorunda kaldık" dedi.
"İkimiz de çok iyiyiz" diyen Şefkatli, "Görünmez kaza işte. Allah beterinden korudu gerçekten. İkimiz de kafamızı vurmadık, bir yerlerimizi kırmadık" diyerek sözlerini noktaladı.
Öte yandan 2021 yılında dünyaevine giren Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses, 2024'te de ikiz oğullarına kavuştu. Tatlıses çifti, oğullarına İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdi. İkizlerden Ayel, dünyaya geldikten kısa süre sonra kalbindeki problem nedeniyle ameliyat olmuştu.