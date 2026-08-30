İguana kaçakçısı Ekvador'da tutuklandı

Cumartesi günü yetkililerden gelen açıklamaya göre, Galapagos takımadalarından 32 nadir iguana türünü kaçırmaya teşebbüs etmekle suçlanan bir Rus kadını Ekvador polisi tarafından tutuklandı.

Galapagos deniz iguanaları, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Pasifik Okyanusu kıyısından yaklaşık bin kilometre (620 mil) açıkta bulunup eşsiz flora ve faunasıyla ünlü olan Ekvador 'un Galapagos takımadalarına özgü olmasıyla biliniyor.

Ekvador polisi, İzlanda'ya seyahat eden kadının, bavulun içindeki sekiz plastik kutuya gizlenmiş iguanaların bulunmasının ardından Cuma günü Quito havaalanında tutuklandığını açıkladı.

Çevre Bakanlığı, kaçırılan iguanaların zayıflamış ve susuz kalmış durumda olduğunu belirtti.

Savcılık makamından yapılan açıklamaya göre, bir hakim Cumartesi günü kadının "bitki örtüsüne ve vahşi hayvanlara karşı işlenen suç" iddiasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.

X platformunda yayınlanan bir gönderide, davanın 18 Eylül'de karara bağlanacağı belirtildi.

İguana kaçakçısı, suçlu bulunması halinde üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.