İki kardeş kaybolmaya yüz tutan mesleği yaşatmaya çalışıyor

Modern teknolojinin gelişmesi ve sanayi üretiminin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle yapılan demircilik, her geçen gün biraz daha unutuluyor. Ancak Solak Kardeşler, tüm zorluklara rağmen bu sanatı ayakta tutmak için mücadele veriyor. Ateşte kızdırdıkları demiri döverek şekil veren ustalar, her bir eserde el emeğini, sabrı ve geçmişten gelen tecrübeyi yansıtıyor.

Kardeşlerden Niyazi Solak, 6 yaşından bu yana demircilik mesleğini sürdürdüğünü ifade ederek "Biz, sağlığımız yerinde olduğu sürece bu işle uğraşmak istiyoruz. Çok eski tarihi evlerin ve binaların bazı demir aksesuarlarını yapıyoruz. Güç sarf ediyorsun devamlı ayaktasın. Çekiçle vücutla çalışıyorsun, oturduğun yerde değil yani yorucu oluyor. Ben şu anda 57 yaşındayım ama spor oluyor'' dedi.



54 yaşındaki Ahmet Solak ise dededen toruna bu mesleği sürdürdüklerini dile getirerek şunları söyledi:

"1971 doğumluyum, abimle birlikte demircilik mesleği yapmaktayız. Kimse kalmadı artık. Son nesil olarak sürdürmeye uğraşıyoruz.''