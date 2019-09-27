İkinci kez anne olmaya hazırlanan Jenna Dewan: Başıma gelen en inanılmaz şey

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Oyuncu Channing Tatum ile olan evliliğinde Everly Tatum adında bir kızı olan Jenna Dewan ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Bir süredir Steve Kazee ile aşk yaşayan 38 yaşındaki oyuncu heyecanını Instagram hesabından paylaştı.

2009’da evlenen Jenna Dewan-Tatum geçen yıl ayrıldıklarını duyurdu.

Kızıyla çekilen bir fotoğrafta belirginleşen karnına etiketlediği sevgilisi Steve Kazee’e teşekkür eden Jenna Dewan şunları yazdı:

“Anne olmak, başıma gelen en inanılmaz ve mükemmel şey... Sevgilim, sen bana göklerden gelen bir hediyesin. Ailemizi birlikte büyütmek için daha heyecanlı olamam... Tüm aşk için teşekkürler çocuklar!” diye yazdı.