İkizler burcu 2020 burç yorumları (2020'de ikizler burcunu neler bekliyor?)

2020’de on yılda bir kendilerini ziyaret eden Güneş ve Ay Tutulmalarını misafir ederek giriyorlar. 2015 yılından beri İkizleri zorlayan konuların artık bir sonuca ulaştığı bu yıl, evlilik, boşanma, ortaklık kurma ya da sonlandırma, iki hanede yaşama, iki farklı işle uğraşma gibi temaların şekillendiği bir dönemden geçecekler.

Dualite yaratan durumlar bu burcu en çok 13 Mayıs-26 Haziran arasında zorlayacaktır. Bu tarihlerde akıllarını karıştıran ikinci bir kişi hayatlarına girebilir. Bu dönemde kalıcı kararlar almak, maruz kaldıkları dedikodulara kulak asmak kendileri için pek doğru olmayacaktır.

Kitap yazmak, medyada ses getiren projelere imza atmak, konuşma becerileriyle çevrelerinin takdirini kazanmak için bu yıl ellerine birden çok fırsat geçecektir. Bu durumu iyi değerlendirmeli, kısa süreli iş bağlantılarını kalıcı çalışmalara dönüştürmeliler. Sonbaharda miras ya da eşin kazancıyla elde ettikleri gelirle, bir toprak, yeşil alan manzaralı bir ev ya da ofis satın alabilirler.