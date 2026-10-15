Il Gattopardo, La Dolce Vita ruhunu İstanbul'a taşıyor

Doğuş Hospitality & Retail Group, Galataport İstanbul ’daki COMMUNITÉ bünyesinde konumlanan Il Gattopardo ile İtalyan Rivierası’nın rafine ve yalın zarafetini, La Dolce Vita ruhuyla birlikte Boğaz kıyısına taşıyor.

Adını Giuseppe Tomasi di Lampedusa’nın dünyaca ünlü romanından alan ve İtalyancada “leopar” anlamına gelen Il Gattopardo, İtalya’nın ihtişamlı ve özgür ruhlu dönemlerinden birine gönderme yapıyor. Mutfağından iç mimarisine, müziğinden günün farklı saatlerine göre değişen atmosferine kadar her detayında La Dolce Vita yaşam tarzını yansıtan restoran , mevsimsel ürünler etrafında şekillenen menüsünü gün ilerledikçe temposu yükselen İtalyan müzikleriyle buluşturuyor. Sofra etrafında başlayan keyifli anlar, akşam saatlerinde müziğin ve atmosferin değişen ritmiyle unutulmaz deneyimlere dönüşüyor. Il Gattopardo, gastronomi, tasarım ve kendine özgü atmosferi bir araya getirerek İstanbul’un yeni buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Il Gattopardo İstanbul, her biri kendine özgü bir karaktere sahip iki ana alandan oluşuyor. İç mekanda küçük bir barın yanı sıra yüksek masalar ve konforlu lounge oturma alanları bulunuyor. 2027 yılında açılması planlanan teras bölümünde ise ana barın çevresinde konumlanan yemek masaları ve Boğaz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumlamak isteyen misafirler için yüksek masalar yer alacak.

Uzun öğle yemeklerinden aperitivo saatlerine ve akşam yemeklerine uzanan Il Gattopardo İstanbul, İtalyan yeme içme kültürünün farklı ritüellerini günün her saatine taşıyor. Gün batımıyla birlikte terasta başlayan aperitivo keyfi, akşam ilerledikçe hareketlenen atmosfer ve DJ performansları eşliğinde gece boyunca devam ediyor.

Restoranın iç mekan tasarımı, Il Gattopardo’nun Dubai ICD Brookfield Place’teki amiral gemisi restoranının da tasarımını üstlenen İspanyol tasarımcı ve sanatçı Lázaro Rosa-Violán imzası taşıyor. Sıcak renk paleti ve lake ahşap yüzeyler, kobalt mavisinin dikkat çekici dokunuşları ve Il Gattopardo’nun imzası haline gelen leopar desenleriyle tamamlanıyor. Özgün formlara sahip heykeller, dekoratif objeler ve sanat eserleri ise İtalyan stilinin ustalarından ilham alarak Milano’nun kozmopolit zarafetini Venedik’in sıcaklığıyla bir araya getiriyor.

İtalyan Mutfağına Çağdaş Bir Yorum

Executive Chef Massimo Pasquarelli tarafından hazırlanan menü, İtalya’nın farklı bölgelerine özgü klasik lezzetleri modern yorumlarla buluşturuyor. Mevsimsel ürünlerin ön planda olduğu menüde antipasti, crudo, salata, makarna, pizzette ve secondi seçenekleri yer alıyor.

Il Gattopardo’nun imza lezzetleri arasında mascarpone, karamelize soğan ve trüf dilimleriyle hazırlanan Tartufo Pizzette, fettuccine ve yoğunlaştırılmış ıstakoz sosuyla servis edilen yarım ıstakoz Astice ile ançüez, kapari ve limonlu kahverengi tereyağı eşliğinde sunulan genç dana tomahawk Milanese öne çıkıyor. Restoranın vazgeçilmezleri arasında yer alan tatlı menüsünün en ikonik lezzetlerinden biri ise Tiramisù.

Il Gattopardo’nun kokteyl menüsü, klasik aperitivo seçeneklerini, Negroni çeşitlerini ve restorana özgü imza kokteylleri bir araya getiriyor. Klasik Negroni’ye özgün bir yorum getiren Il Gattopardo Negroni, Seven Hills cin, Passito di Pantelleria, Amari karışımı, Campari ve Carpano Rosso ile hazırlanıyor. İmza kokteyller arasında yer alan Amici Miei ise Seven Hills, incir marmeladı, mürver çiçeği şurubu, amarena kirazı ve limonun uyumuyla öne çıkıyor.

Yaklaşık 100 farklı şaraptan oluşan seçki, ağırlıklı olarak Türkiye , İtalya ve Fransa’nın önde gelen üreticilerini bir araya getiriyor. Türkiye’nin seçkin şarap üreticilerinin yanı sıra İtalya’nın Piedmont ve Toskana bölgelerinden klasik etiketler ile özenle seçilmiş Fransız şarapları da menüde yer alıyor.

Il Gattopardo, La Dolce Vita Ruhunu Boğaz Kıyısına Taşıyor

Il Gattopardo’nun İstanbul’a gelişini değerlendiren Executive Chef Massimo Pasquarelli, şunları söyledi: “İstanbul, kültürlerin, lezzetlerin ve insanların bir araya geldiği bir şehir. Bu özelliğiyle bir şef için son derece ilham verici bir ortam sunuyor. Londra ve Dubai’nin ardından şimdi menümüzü Boğaz kıyısına taşıyoruz. İtalyan mutfağının klasiklerinden ve mevsimsel ürünlerden ilham alırken Türkiye’nin sunduğu birbirinden özel yerel ürünleri de mutfağımıza dahil ediyoruz.”

21 Ekim’de Galataport İstanbul’daki COMMUNITÉ bünyesinde kapılarını açacak Il Gattopardo, İtalyan mutfağını, tasarımı ve müziği Boğaz kıyısında buluşturarak La Dolce Vita yaşam tarzını İstanbul’a taşıyor. Restoran, pazar-perşembe günleri 11.30–00.00, cuma ve cumartesi günleri ise 11.30–01.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Detaylı Bilgi ve Rezervasyon:

Rezervasyonlar 15 Ekim Perşembe günü itibarıyla alınmaya başlanacak.

Web sitesi: gattopardo.restaurant Instagram: @gattopardoistanbul