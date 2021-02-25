İlayda Alişan kimdir? (İlayda Alişan kaç yaşında ve nerelidir?)

Masumiyet dizisi dün akşam izleyicilerle buluştu. Bir annenin kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişen hayatının konu alındığı dizi sosyal medyada en fazla konuşulanlar arasındaydı.

Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar, Deniz Çakır gibi isimlerin rol aldığı dizide genç oyuncu İlayda Alişan da oyunculuğuyla dikkat çekti.

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 26 Şubat 1996 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lise eğitimini Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Moda Tasarım okumuştur. Balık burcu olan güzel oyuncu, hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlarda itibaren oyunculuk hayatına başlamışıtr.



Oyunculuk hayatına reklam fimlerinde oynayarak başlayan İlayda Alişan, birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

Oyunculuk kariyerine birçok dizi film ve reklam filmi ile devam eden yetenekli oyuncu, son zamanların popüler dizilerinden Çukur’da Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk ile takdir topladı.

2019-2020 yılları arasında Netflix orijinal dizisi Hakan: Muhafız'da Aylin karakterine hayat verdi. 2019'da Şampiyon'un kadrosuna katıldı. 2021 yılında Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem karakterini canlandırıyor.

Başarılı oyuncu şu an aynı zamanda Masumiyet dizisi Ela Yüksel karakterine hayat veriyor.

