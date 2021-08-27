İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü ayrılık kararı aldı

Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü çifti, ayrılık kararı aldı. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen oyuncu çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

27.08.2021 - 10:55

İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü ayrılık kararı aldı

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Set aşkı gerçek oldu: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü el ele

Set aşkı gerçek oldu: İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü el ele

Final yapan Masumiyet dizisinin setinde tanışan ve aşk yaşamaya başlayan İlayda Alişan ve Serkay Tütüncü, kısa süren birlikteliklerinin ardından ayrılık kararı aldı.

İkilinin birlikteliği yaz başında Bodrum'da belgelenmişti. Bir süredir birlikte görüntülenmeyen oyuncu çiftin, ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Birlikte yer aldıkları fotoğraflarını Instagram hesaplarından silen ikili, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.

Çift, ayrılık iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

"HER ŞEY YOLUNDA, ÇOK MUTLUYUZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen İlayda Alişan, "İlişkimiz daha çok yeni. Her şey yolunda, çok mutluyuz. Daha fazla soru sormayın" demişti.

"BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR"

Birlikteliklerini ilan etmeden önce Serkay Tütüncü ile hakkında çıkan aşk dedikodularına tepki gösteren İlayda Şahin, "İddialar yalan. Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor. Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım." demişti.

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