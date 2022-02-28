İlhan İrem sağlık durumunun ağırlaştığı iddialarına fotoğrafla yanıt verdi

Haberler 28.02.2022 - 14:45 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 14:46
Türk pop müziğinin usta ismi İlhan İrem bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu. 66 yaşındaki İrem’in durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı iddia edilmişti. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler merak edilirken, İrem, sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu.
PAYLAŞIMLA YANIT VERDİ
Usta sanatçı, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla iddialara yanıt verdi.
İrem fotoğrafını Instagram hesabından, “Tüm zamansızlıkları içinde sevginin… (27 Şubat 2022)” notuyla paylaştı.
Sanatçının paylaşımı hayranlarını sevindirdi.
İşte İlhan İrem’in o paylaşımı: