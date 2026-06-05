İlhanlılar döneminden günümüze. 691 yıllık cami ibadete açıldı
05.06.2026 15:32
Sungurbey Cami, geçirdiği yangınlar, depremler ve uzun yıllar süren ihmal nedeniyle ciddi hasar görmüştü.
Niğde’nin en önemli tarihi yapılarından biri olan Sungurbey Cami, restorasyon çalışmaları ardından yeniden ibadete açıldı.
İlhanlılar döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından 1316-1335 yılları arasında yaptırıldığı değerlendirilen Sungurbey Cami , Mart 2023'te başlayan kapsamlı restorasyon çalışmaları ardından bugün ibadete açıldı.
Açılış programına, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
TİTİZ ÇALIŞMALARLA YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI
Geçirdiği yangınlar, depremler ve uzun yıllar süren ihmal nedeniyle ciddi hasarlar oluşan tarihi yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilimsel yöntemler ve titiz çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.
Mart 2023'te başlayan restorasyon sürecinde caminin taş işçiliği, ahşap süslemeleri ve mimari detayları aslına uygun şekilde yenilenirken, yapıdaki yıpranmış bölümler bilimsel yöntemlerle güçlendirildi.
Niğde'nin eserleri arasında yer alan Sungurbey Cami, yeniden Niğdelilerin hizmetine sunuldu.