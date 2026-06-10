İlk bölüm bu akşam. Doğanın Kanunu dizisinden yeni tanıtım

DOĞA'DAN DİKKAT ÇEKEN SORU

Yeni tanıtımda Doğa, köpeği Samsa'yı uçurumdan kurtaran Yaman'a teşekkür etmek isterken, kendini tanıtmasıyla birlikte ikili arasındaki var olan sıcak enerji yerini bir anda soğuk rüzgârlara bırakıyor. Yaman'ın beklenmedik sert tavrı karşısında şaşkınlığa uğrayan Doğa, ona "Adımı duyunca neden değiştin? Beni daha önceden tanıyor musun?" diye soruyor. Yaman her ne kadar tanımadığını söylese de aralarında geçmişten gelen bir bağ olup olmadığı sorusu dikkat çekti.