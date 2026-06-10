İlk bölüm bu akşam. Doğanın Kanunu dizisinden yeni tanıtım
10.06.2026 14:56
Doğanın Kanunu dizisi her çarşamba Star'da...
Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ı başrollerde buluşturan Doğanın Kanunu, bu akşam başlıyor. Merakla beklenen diziden yeni bir tanıtım geldi.
Ay Yapım imzalı Doğanın Kanunu dizisinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor.
Başrollerini Özge Yağız ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı, bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Doğanın Kanunu dizisinden yeni bir tanıtım geldi.
Dizide Alperen Duymaz, Yaman karakterine hayat veriyor.
DOĞA'DAN DİKKAT ÇEKEN SORU
Yeni tanıtımda Doğa, köpeği Samsa'yı uçurumdan kurtaran Yaman'a teşekkür etmek isterken, kendini tanıtmasıyla birlikte ikili arasındaki var olan sıcak enerji yerini bir anda soğuk rüzgârlara bırakıyor. Yaman'ın beklenmedik sert tavrı karşısında şaşkınlığa uğrayan Doğa, ona "Adımı duyunca neden değiştin? Beni daha önceden tanıyor musun?" diye soruyor. Yaman her ne kadar tanımadığını söylese de aralarında geçmişten gelen bir bağ olup olmadığı sorusu dikkat çekti.
Hayata bambaşka yerlerden tutunan Yaman ve Doğa’nın yıllar sonra beklenmedik bir anda yeniden karşı karşıya gelmesini ve bu karşılaşmayla değişen hayatlarını merkeze alan dizinin kadrosunda; Alperen Duymaz (Yaman), Özge Yağız (Doğa), Hakan Yılmaz (Hulusi), Nur Yazar (Perihan), Seda Türkmen (Nesrin), Hülya Duyar (Adile), Onur Berk Aslanoğlu (Saffet), Bartu Zeytinci (Burak), Kübra Balcan (Vera), Olcay Yusufoğlu (Devin), Aziz Caner (Eren), Lara Aslan (Hediye), Yiğitcan Ergin (Mert), Yüksel Ünal (Kazım), Çağla Demir (Müjgan) ve Müttalip Müjdeci (Kamuran) yer alıyor.