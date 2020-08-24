İlk eleme gecesinde Masterchef Türkiye'de kim elendi?

Dün akşam Masterchef Türkiye ilk eleme gecesiyle ekranlara geldi. Elemeye kalan Celal, Sedat, Eray, Esra, Ayyüce ve Duygu iki gruba ayrılarak iki aşamalı final oynadılar.

Masterchef Türkiye'de bu sezon eleme oyunlarında bir değişiklik yapıldı. İki aşamalı oynanan elemede, ilk oyunda başarılı olan üç isim, elenmekten kurtulurken diğer üç kişi ise bir oyun daha oynayacaklar. Bu oyunda ise en az başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

Final oyununa kalan isimler Celal, Esra, Sedat oldu. Bu oyunda yarışmacılardan 40 dakika içinde "ciğer aarma" yapması istendi. Final oyununda en başarılı tabağı çıkaran kişi, MasterChef Türkiye 2020'de kalan ilk kişi Celal oldu. Jüri üyelerinin kararına göre ise zayıf tabağa sahip Sedat, MasterChef'ten elendi.

MASTERCHEF SEDAT TUNCER KİMDİR?

MasterChef 2020 yarışmacılarından Sedat Tuncer 32 yaşında. Yarışmanın ilk haftası kırmızı takımda yer alan yarışmacı Kastamonulu. 13 yıldır mesleğin içerisinde bulunan Tuncer, bir catering firmasında aşçılık yapıyor.



Sedat Tuncer; Anadolu mutfağı, Osmanlı mutfağı ile birlikte Uzak Doğu mutfağı konusunda da kendisine güvendiğini söyledi.



Borbulan soslu levrek yaptığı ilk turda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’ndan aldığı üç evetle ilk turu geçen Sedat Tuncer, MasterChef 2020’nin ilk 16 yarışmacısı arasında bulunuyordu.