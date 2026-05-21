İlk kez düzenleniyor. Edirne Bienali başladı

“ARILARDAN ESİNLENDİM”

Sanatçılardan Roland Schütz aynı zamanda bir arıcı olduğunu ve eserlerini de dünyanın var oluşundan beri yolculuklarına devam eden arılardan esinlenerek oluşturduğunu ifade etti.

Petekler yaptığı ifade eden Schütz, “Petekler yarım, güzel sanatlar fakültesi öğrencileri yarım petekleri tamamlayacak aslında arılar gibi birlikte çalışmış olacağız. Arılar çok sosyal canlılar ben de onlardan esinlenerek böyle bir sosyalite katmayı hedefledim” dedi.