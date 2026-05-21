İlk kez düzenleniyor. Edirne Bienali başladı
21.05.2026 13:00
28 Haziran'a kadar sürecek Edirne Bienali kapsamında; sergiler, performanslar, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek.
Edirne'de ilk kez düzenlenen Edirne Bienali, "Köprüler" temasıyla sanatseverlerle buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesinin destekleriyle Resim Heykel Müzeleri Derneği ile Yaratıcı Çocuklar Derneği öncülüğünde düzenlenen Edirne Bienali bugün başladı.
Kentin tarihsel dokusunu sanatla buluşturan ve 28 Haziran'a kadar sürecek bienal kapsamında, 23 ülkeden 213 sanatçı eserlerini Edirne'nin tarihi ve kamusal mekanlarında sergiliyor.
Bienalin mekanları arasında; 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı, Karaağaç Gar Binası, Tarihi Gümrük Karakolu ile Meriç ve Tunca nehirleri üzerindeki tarihi köprüler yer alıyor.
"Köprüler" temasıyla hazırlanan bienalde geçmiş ile bugün, yerel ile evrensel ve gelenek ile çağdaş üretim arasında kurulan ilişkilerin sanat aracılığıyla görünür kılınması amaçlanıyor.
Bienal etkinlikleri çerçevesinde tarihi Meriç Köprüsü süslendi.
Fotoğraf, yeni medya, heykel, performans ve yapay zeka gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı bienalde hafıza, göç, teknoloji, ekoloji, sınır ve toplumsal dönüşüm gibi güncel konular ele alınacak.
Bienal kapsamında Tarihi Gar Binası'daki eski lokomotifte de sergi salonu oldu. Trende Viyana'dan gelen 20 sanatçı hasret, sevgi, hüzün konulu eserler oluşturdu. Kimi valizin içerisine koyduğu bir kitapla, kimi insan figürüyle yolculukları anlatıyor.
“ARILARDAN ESİNLENDİM”
Sanatçılardan Roland Schütz aynı zamanda bir arıcı olduğunu ve eserlerini de dünyanın var oluşundan beri yolculuklarına devam eden arılardan esinlenerek oluşturduğunu ifade etti.
Petekler yaptığı ifade eden Schütz, “Petekler yarım, güzel sanatlar fakültesi öğrencileri yarım petekleri tamamlayacak aslında arılar gibi birlikte çalışmış olacağız. Arılar çok sosyal canlılar ben de onlardan esinlenerek böyle bir sosyalite katmayı hedefledim” dedi.